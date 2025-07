MONTEPRANDONE – Questa mattina, 9 luglio, il Comune di Monteprandone ha accolto con orgoglio Kety Crescenzi, neo campionessa nazionale 2025 di bocce – specialità individuale femminile, per congratularsi ufficialmente per lo straordinario traguardo raggiunto.

La giovane atleta, 22 anni, di Monsampolo del Tronto e tesserata con l’ASD Bocciofila Salaria di Monteprandone, è stata ricevuta dal sindaco Sergio Loggi, dal consigliere delegato allo sport Marco Ciabattoni e dal presidente della società bocciofila Franco Capecci.

Kety si è laureata campionessa d’Italia lo scorso fine settimana, durante i Campionati Italiani Assoluti disputati a San Giovanni in Persiceto (BO), dominando una competizione di altissimo livello. In semifinale ha battuto l’ex campionessa d’Europa Chiara Morano, mentre in finale ha superato con un netto 10-0 la campionessa del mondo juniores Gilda Franceschini, dimostrando grande classe, tecnica e determinazione.

Kety ha iniziato a giocare a bocce all’età di 8 anni e da allora ha inanellato successi a livello giovanile, tra cui due titoli italiani (Under 15 e tiro di precisione Under 18), diverse vittorie nel circuito senior, il titolo regionale conquistato solo un mese fa e la convocazione in maglia azzurra.

La sua è una carriera già straordinaria a soli 22 anni, iniziata nella bocciofila “Spazio Stelle” di Monsampolo con il maestro Davide Esposto, e proseguita con la Salaria di Monteprandone guidata dal presidente Franco Capecci e dal vice Giuseppe Felicetti. Una storia di sport che parte e cresce nel cuore del Piceno, e che ora guarda con ambizione anche ai palcoscenici internazionali.

Il consigliere Marco Ciabattoni ha dichiarato: “Kety è l’esempio di come il talento, la costanza e l’amore per lo sport possano portare lontano. È motivo di orgoglio per tutto il territorio e conferma, ancora una volta, come lo sport sia un motore di crescita per i nostri giovani.”