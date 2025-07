Di Alessio Lattanzio

MONTEFIORE DELL’ASO – Debutto indimenticabile per il borgo piceno nel “Festival Storie”, che ha ospitato Federico Buffa, famoso per il suo modo unico e sopraffino di narrare racconti sportivi, oltre che uno degli ideatori di questo festival nato per ridare vita e voce ai comuni colpiti dal terremoto.

Nella splendida cornice del Polo Museale di San Francesco, completamente sold out, Buffa ha regalato al pubblico una serata emozionante nel segno del ricordo di un calciatore e un uomo eccezionale che il destino ci ha portato via troppo presto: Gaetano Scirea. Un racconto commovente e profondo, di un campione di eleganza e umiltà scomparso tragicamente il 3 settembre 1989. Gli spettatori hanno partecipato ad un vero e proprio viaggio nella memoria della vita di questo giocatore, che è stato reso ancora più intenso e coinvolgente dalle testimonianze di amici e compagni e da video e immagini di repertorio.

Buffa ha saputo narrare questa storia struggente intensamente, trasformando e incanalando la tristezza della tragedia avvenuta in Polonia in nostalgia per un calcio d’altri tempi, che ha fa ancora emozionare le generazioni passate e incuriosire quelle presenti.

Ciò spiega la varietà del pubblico, da giovani a meno giovani, da veri appassionati a semplici curiosi, tutti incantati dalla capacità speciale di questo narratore di rendere ogni parola un’immagine vivida, e dalla delicata musica del giovane chitarrista Giordano Moriconi, talento fermano e vincitore del Sonus Online Music Contest.

Alla fine dello spettacolo, il giornalista italiano si è fermato a scambiare due parole e scattare alcune foto col pubblico, mostrandosi molto disponibile, in un clima di grande familiarità. Il Sindaco di Montefiore dell’Aso, Nazzareno Ciarrocchi, ha commentato orgoglioso l’ottimo esito dell’evento. “Che spettacolo il Polo Museale gremito di persone giunte da ogni dove” – ha affermato, confermando come il “Festival Storie” sia riuscito ancora una volta ad accendere i riflettori su un borgo storico afflitto dal terremoto. D’altronde era impossibile non riscuotere un successo così importante con un ospite d’eccezione come Federico Buffa.