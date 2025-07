Di Alessio Lattanzio

ACQUAVIVA PICENA – Dall’ 8 all’ 11 luglio Acquaviva sarà animata da “Fortissimo – Festival Giovanile di Musica e Danza – 3° Edizione”, promosso dalle associazioni “La Koreutica ASD”, “I Girasoli ODV” e “Musica in Crescendo APS”, con il patrocinio del Comune di Acquaviva Picena e il sostegno della “Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno” e della “Banca del Piceno”

I protagonisti di questo evento saranno circa 110 ragazzi e ragazze provenienti da numerose città italiane: Reggio Calabria, Latina, L’Aquila, Pesaro, San Salvo, Teramo e ovviamente la provincia di Ascoli Piceno.

Proprio in merito, nella giornata di ieri si è tenuta la conferenza stampa presso il comune di Acquaviva, in cui sono intervenuti la segretaria membro del Consiglio Direttivo e dell’associazione “I Girasoli ADV” Sheyda Piccioni, il presidente della “Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno” Maurizio Frascarelli, il presidente della “Banca del Piceno” Sandro Donati, il sindaco di Acquaviva Sante Infriccioli e infine la Maestra e Coreografa Maria Luigia Neroni.

La segretaria Piccioni ha presentato il progetto a cui partecipano 57 musicisti, 33 danzatrici e 17 bambini tra i 5 e 10 anni, sottolineando il carattere itinerante e la centralità dei ragazzi in questo evento, che ha proprio l’obiettivo di avvicinarli alla musica e alla danza.

A ribadire il ruolo rilevante dei giovani, è stato anche il presidente della Cassa di Risparmio. “Abbiamo voluto coinvolgere le nuove generazioni nel nostro Piano Triennale” – afferma Frascarelli mostrando inoltre tutto il proprio orgoglio per il lavoro della propria associazione, che si impegna a reinvestire patrimoni in attività sociali e culturali, con l’augurio che in futuro saranno proprio i ragazzi a prendersi questa responsabilità.

Il Festival “Fortissimo”, però, è sostenuto economicamente anche dalla Banca del Piceno, il cui presidente si è rivelato fiero e soddisfatto di poter aiutare la riuscita dell’evento: “Come banca diamo i fondi che abbiamo per iniziative volte al turismo o alla cultura, come questa che sosteniamo ormai da tre anni. Vedo la validità, la presenza e l’essenza del progetto che si impegna ad unire non solo la musica e la danza, ma soprattutto ragazzi da tutta l’Italia con uno spettacolo unico che mi auguro in futuro venga ripetuto in sedi più prestigiose”.

Il sindaco, successivamente ha ringraziato le associazioni che rendono possibile organizzare questa rassegna , e ha invitato la popolazione acquavivana a rispondere positivamente a questa iniziativa importante per il paese. “Vedere tutti questi ragazzi che vivono Acquaviva per più giorni” – ha aggiunto Infriccioli – “e che si esibiscono in giro per il borgo è un enorme vittoria sia per questo Comune che, specialmente, per i giovani”

Ha concluso la conferenza la Maestra e Coreografa Maria Luigia Neroni, ringraziando l’Amministrazione Comunale e i presidenti delle varie associazioni. “Il risultato è meraviglioso. Il loro aiuto ha reso possibile la creazione di un ambiente positivo e costruttivo nel quale i ragazzi vivono insieme e si divertono. Ringrazio anche il Maestro Lalla per le ottime scelte musicali folcloristiche che ci permetteranno di esibirci in danze di carattere”

Nella serata di oggi 9 luglio, inizieranno i “Flash Mob” nel centro storico, mentre venerdì 11 luglio andrà in scena, nella suggestiva cornice della Fortezza Medievale di Acquaviva, il concerto conclusivo, un Gran Finale degno di un’iniziativa promotrice di valori forti, come la partecipazione, l’inclusione e il protagonismo giovanile attraverso l’arte musicale e coreutica.