Vincenzo Lopardo nasce a Foggia nel 1974 ed è pittore e insegnante di attività di pittura, membro del gruppo internazionale artistico “Frequenzen” presieduto da Heiner Hoffman. Ha fatto parte del gruppo artistico di arti performative “Seblie” di Max Felinfer dal 2004 al 2010. Attualmente gestisce laboratori creativi di pittura, incisione e assemblaggio per ragazzi al Museo del mare di San Benedetto e collabora con alcune librerie nel campo dell’illustrazione per ragazzi. Ha curato diverse mostre personali non solo in Italia ma anche all’estero. Ha partecipato a diverse edizioni del Festival dell’Arte sul mare con i suoi murales che si possono ammirare nella passeggiata del Molo sud. “La mia passione per la pittura nasce dal disegno visto che da bambino mi piacevano i cartoni animati e siccome mi piacevano tanto ho cercato di ripresentarli su foglio disegnandoli e quindi da lì ho scoperto che il disegno poteva essere un bel divertimento per i miei pomeriggi infantili e poi è diventata anche la mia strada” ha esordito il nostro artista, sottolineando come l’arte “Ha una funzione terapeutica perché trovo lì lo spazio di libertà dove posso lavorare e attingere alle mie alle mie possibilità creative. Diciamo che è uno spazio libero”. Diversi sono stati gli argomenti trattati e tra le altre cose Vincenzo Lopardo ha detto come anche la musica sia per lui una fonte di ispirazione per i suoi lavori