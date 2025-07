NOTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

SAN BENEDETTO – In merito alla diffida presentata dal sindacato CSA (prot. n. 50543 del 07.07.2025) riguardante l’impiego degli agenti della Polizia Locale nei servizi di assistenza alla viabilità durante i lavori di rifacimento dell’asfalto lungo la SS16 Adriatica, nonché l’utilizzo del personale stagionale nei servizi notturni, il Comando di Polizia Locale intende fornire le seguenti precisazioni.

Contrariamente a quanto sostenuto nella nota sindacale, il Comando non ha mai impiegato – né intende farlo in futuro – il proprio personale in mansioni non coerenti con le competenze istituzionali.

In particolare, non risulta che agenti di questo Comando di Polizia Locale abbiano svolto attività di “moviere” per conto terzi, né nello scorso mese di ottobre né nell’ambito degli interventi attualmente in corso. Tale posizione era già stata formalmente comunicata all’Area comunale competente ancora prima dell’intervento sindacale.

Il servizio predisposto per la gestione della viabilità in occasione dei lavori sulla SS16 è stato organizzato esclusivamente per garantire la sicurezza stradale e ridurre l’impatto sulla circolazione veicolare, soprattutto in prossimità del presidio ospedaliero cittadino.

Il servizio prevede l’impiego di due pattuglie automontate con quattro operatori – incluso un ufficiale – incaricate di monitorare in tempo reale i flussi veicolari e intervenire tempestivamente in caso di criticità.

Per quanto riguarda l’impiego del personale a tempo determinato nei servizi notturni, si ribadisce che ogni attività è svolta nel pieno rispetto delle normative contrattuali, delle disposizioni di legge e delle tutele previste per i lavoratori. Il personale stagionale è sempre affiancato da colleghi a tempo indeterminato con adeguata esperienza e sotto il coordinamento di un ufficiale della Polizia Locale.

Infine, si sottolinea che l’organizzazione di questo servizio rientra pienamente nel progetto di potenziamento della Polizia Locale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale, il quale ha ricadute positive sia in termini di efficienza del servizio, sia di valorizzazione del personale impiegato.

Il Comando conferma il proprio impegno a tutelare i diritti dei lavoratori, assicurando al tempo stesso la sicurezza dei cittadini e il buon funzionamento della città.