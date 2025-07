SAN BENEDETTO – Toni più distesi, stasera, dopo le forti tensioni in maggioranza delle scorse settimane.

Il sindaco Antonio Spazzafumo, giunti ormai alle 23 inoltrate nella lunga seduta del consiglio comunale odierno (leggi qui i nostri articoli a riguardo), ha chiosato così: “Io ricattato? Assolutamente no, rigetto i ricatti per indole. I confronti, anche accesi, che abbiamo avuto, sono sempre costruttivi e volti al bene della città. Quando cammino e incontro le persone mi riconoscono il lavoro che stiamo facendo. I lavori pubblici che stiamo portando avanti sono sotto gli occhi di tutti, abbiamo fatto investimenti importanti“.

Sorrisi e tensione stemperata, per il momento, nei banchi della maggioranza, ma sul fronte dell’opposizione non mancano le polemiche, soprattutto sulla mancata nomina del nuovo vicesindaco al primo consiglio comunale utile. Nota a margine, Tonino Capriotti, estromesso, ha comunque assistito alla seduta in sala consiliare, seduto in una delle sedie riservate al pubblico.