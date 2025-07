SAN BENEDETTO – Segue comunicato ufficiale della Sambenedettese: dopo il rinnovo di Eusepi (vedi QUI) anche Candellori ha detto sì ai rossoblu.

Per Candellori in totale 65 presenze, 5 gol e 4 assist con la maglia della Samb: un altro tassello importante per un futuro luminoso da vivere insieme.