ASCOLI PICENO – Si è da poco conclusa la visita del Generale di Brigata Nicola Conforti, Comandante della Legione Carabinieri Marche, alla caserma “Piermanni” di Ascoli Piceno, sede del Comando Provinciale Carabinieri. L’alto Ufficiale, cui fanno capo i Comandi Provinciali Carabinieri di Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Domenico Barone.

Nella caserma di via Circonvallazione, il Generale Conforti ha incontrato i Comandanti delle Stazioni della Provincia, una rappresentanza del personale in forza ai reparti della sede, alle due compagnie dipendenti, ai reparti specializzati presenti in città, nonché personale di alcune sigle sindacali e della locale associazione nazionale Carabinieri, verso i quali ha esternato la propria soddisfazione per gli obiettivi conseguiti e l’invito a profondere il massimo impegno per raggiungere risultati di rilievo ancora maggiore.

Il Comandante della Legione, nel proprio intervento, ha ribadito il valore della capillarità dell’Arma dei Carabinieri sul territorio e l’importanza fondamentale delle Stazioni, esortando i Carabinieri, ad ogni livello, ad agire con serenità e spirito positivo, affinché si riescano a superare le avversità quotidiane per raggiungere l’obiettivo prioritario della sicurezza per i cittadini, sia nel campo della repressione dei reati, che in quello, ancora più importante, della prevenzione.

Durante l’incontro, il Comandante Provinciale Colonnello Domenico Barone, nel ringraziare il generale per l’attenzione al territorio ascolano e la sua importante azione di indirizzo, ha illustrato la situazione della provincia di Ascoli Piceno, soffermandosi sulle principali attività di prevenzione e di indagine in atto, anche alla luce dei recenti risultati investigativi prodotti.

Il Generale di Brigata Nicola Conforti ha intrapreso la carriera militare nel 1986, frequentando la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli e i corsi dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma. Ha ricoperto nei vari gradi incarichi di comando in reparti territoriali della Sicilia, della Lombardia, della Campania e del Veneto, nonché un periodo significativo al Comando Generale, occupandosi della proiezione internazionale dell’Arma dei Carabinieri e due missioni per conto delle Nazioni Unite in Bosnia-Erzegovina e in Libano.

Dal 17 settembre 2024 è Comandante della Legione Carabinieri “Marche”.