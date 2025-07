SAN BENEDETTO – Consiglio comunale a San Benedetto del 7 luglio, segui la nostra diretta.

Il presidente Eldo Fanini ha convocato il Consiglio comunale per lunedì 7 luglio con inizio formale alle 16:30. Si tratta di una seconda convocazione dopo la seduta andata deserta il 26 giugno scorso. Identico l’ordine del giorno costituito da 25 punti. Leggi QUI.

17.30 Appello completato, numero legale raggiunto. Inizia il Consiglio.

17.40 Tre interrogazioni della consigliera Annalisa Marchegiani aventi rispettivamente ad oggetto lo stato di avanzamento del contenzioso per il recupero degli spazi destinati al Comune nell’immobile ex – Enel di Lucania, le procedure per assegnare gli alloggi di edilizia pubblica residenziale di via Manara, i costi di demolizione dei casotti dell’ex villaggio della piccola pesca.

17.45 Risponde l’assessore Sanguigni: “L’iter dell’istruttoria dura circa un anno, ci hanno garantito che entro fine 2025 verrà stilata la graduatoria e di conseguenza verranno assegnati gli alloggi”. La replica di Marchegiani: “Ad oggi avete accumulato un ritardo di oltre nove mesi, ci sono gli alloggi ma non c’è una graduatoria, la commissione si poteva già fare alla scadenza del bando”.

17.50 Interrogazione della consigliera Barlocci in merito al ritardo dell’uscita del cartellone degli eventi estivi: “Nonostante la stagione sia già iniziata, non vi è stata nessuna condivisione con il consiglio”. Risponde l’assessore al Turismo Cinzia Campanelli: “Il budget da destinare alle attività estive è in linea con quelle investite alle altre locazioni balneari. Le somme dei miei settori, turismo e sport, nel bilancio di previsioni una parte delle somme erano già impegnate per iniziative svolte in primavera (festa Sambenedettese, primo maggio Agraria, Carnevale). Altri sono stati impiegati per l’apertura dell’infopoint turistico, mentre per lo sport sono stati impegnati per eventi come la Tirreno-Adriatico, Gran Fondo, Mezza maratona dei fiori, oltre che per il maxischermo per la partita di promozione della Samb. In accordo con gli operatori il programma viene inviato alle strutture ricettive con tutte le informazioni per i turisti e i cittadini, che è stato ampiamente diffuso sui social e sul portale turistico ampiamente aggiornato, cosa che non era stata fatta negli anni scorsi. Grazie a questa giunta abbiamo una strategia di comunicazione e marketing per dare ampia visibilità alla nostra città, rendendola attrattiva e sostenibile”.

17.55 Luciana Barlocci: “La mia interrogazione era su un’altra cosa, lei mi ha solo elencato cosa avete fatto in precedenza. Ma io ho chiesto a che cosa è dovuto questo ritardo, lei ha girato intorno per giustificare il nulla. Il 17 giugno il sito sbt turism ha lanciato gli eventi ma senza fare una presentazione o una conferenza stampa. Quest’anno nulla di tutto ciò. Il cartellone non è una formalità, noi siamo una città turistica, gli eventi sono un attrazione. Molti eventi non sono stati pubblicizzati, ci sono cose che nessuno conosce. Un milione per eventi e comunicazione che sono stati spesi senza pubblicizzare a dovere. Paesini molto più piccoli di noi qui intorno li vediamo ovunque. Spero che l’anno prossimo l’assessore Pellei preveda sul bilancio che il settore turistico lavori meglio”.

18.00 Interpellanza dei consiglieri Carboni, Bagalini, Marinangeli, Muzi, Traini e Piunti per conoscere gli intendimenti dell’Amministrazione sul problema sociale e di ordine pubblico esistente attorno alla sede della Caritas nel quartiere Ponterotto. Marinangeli: “Molti cittadini sono esasperati e chiedono aiuto quotidianamente alle forze dell’ordine. Posto che nessuno mette in dubbio la necessità e lo scopo sociale della Caritas, si chiede all’amministrazione quali interventi si intende mettere in atto per limitare questo problema che ultimamente è sfuggito di mano”.

18.10 Sull’argomento interviene l’assessore alle politiche sociali Andrea Sanguigni: “Avendo abitato nella zona per 35 anni la conosco bene e so la situazione, i Carabinieri intervengono come fanno in qualsiasi punto della città. Ammettiamo che dal 2019 la situazione è diventata più delicata, con persone che hanno iniziato a dormire nelle zone sopra citate. Una mia lettura è che le istituzioni avrebbe dovuto dare una risposta alle persone in stato di indigenza estrema, abbiamo chiuso un dormitorio che esisteva, dunque la Caritas è diventata il centro per molte persone in difficoltà causando un aumento di una serie di problemi che prima il quartiere non conosceva. Le soluzioni che abbiamo intenzione di intraprendere è trovare una soluzione per queste persone per un impegno morale. Purtroppo non troviamo una struttura, e da qualche mese stiamo pensando di riaprire un dormitorio comunale per non sovraccaricare la Caritas. Faremo la nostra parte, potenzieremo inoltre la Polizia e la videosorveglianza. Dico a tutti in ogni caso di non confondere la delinquenza con chi è in difficoltà”.

18.25 Interrogazione del consigliere Simone De Vecchis per conoscere le motivazioni della modifica del piano assunzionale che ha cancellato l’assunzione di due agenti per sostituirla con quella di un’ufficiale di Polizia Municipale; Vesperini: “L’impegno dell’amministrazione è costituire un corpo di Polizia sempre più efficiente e al servizio dei cittadini”.

18.33 Parola all’assessore al bilancio Pellei per illustrare la ratifica di variazione al bilancio di previsione 2025/27 adottata in via d’urgenza per servizi diversi (gestione risorse umane, economato e provveditorato, turismo, politiche sociali).

18.38 Si vota il punto 15 all’ordine del giorno. 13 favorevoli, 10 contrari.

18.45 Accorpati i punti 16 e 17. Il riconoscimento di debiti fuori bilancio per circa 30.000 euro derivanti da sentente sfavorevoli al Comune per risarcimento danni derivanti da sinistri e per circa 4.000 euro per la chiusura del contratto di fornitura elettrica del liquidato Consorzio Turistico Riviera delle Palme; l’applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione 2024 per circa € 830.000 e dell’avanzo libero che ammonta a circa 6 milioni di euro. L’avanzo libero andrà per circa 800.000 euro al settore sociale, per circa 125.000 euro ad iniziative ambientali, per 700.000 euro per progettazione di opere pubbliche e per miglioramento dei servizi di igiene pubblica, per 230.000 euro circa per il settore dello sport, per 390.000 per il settore della cultura, per 430.000 euro per le iniziative in campo turistico, per 433.000 per iniziative a supporto del tessuto commerciale cittadino, per 83.000 euro per acquisto di attrezzature per la Polizia Locale, per 200.000 euro per agevolazioni TARI, per 50.000 euro per il potenziamento dei servizi informatici, per 3.127.000 euro circa per investimenti nelle opere pubbliche.

19.00 Parola al sindaco Spazzafumo per illustrare l’emendamento del punto numero 20.

19.50 Giorgio De Vecchis tuona: “E’ incredibile che mezz’ora prima del Consiglio comunale venga presentata una delibera del genere. Oggi cambia tutto con un maxi emendamento che non si spiega, vi presentate oggi alla città come se nulla fosse per accontentare quelli che l’avevano sfiduciata. E’ una dinamica che ai cittadini risulta estremamente chiara, 15 giorni fa non avevate discusso tra voi sul bilancio? Serviva far mancare il numero legale e fare fuori un assessore? Una maggioranza senza vergogna, poteva dire benissimo che essendo ricattato è dovuto scendere a compromessi per rimanere in piedi. Me ne sono andato perchè non volevo essere complice del fallimento amministrativo che state portando alla nostra povera città”.

21.30 Qui un passaggio della consigliera di opposizione Annalisa Marchegiani nel suo intervento nel corso della discussione sull’emendamento. (VIDEO)

21.44 Pasqualino Piunti: “Mi sorprende ciò che è accaduto dal 26 giugno ad oggi, è una strategia che sfugge ai più. Noi ci aspettiamo legittimamente spiegazioni su quello che è successo perchè non è una ditta privata ma un Comune che deve essere un palazzo di vetro. Oggi scopriamo che c’è un emendamento all’emendamento che ha messo tutti d’accordo e quindi si va avanti e siamo tutti contenti. Ma bisogna rispondere alla città, una maggioranza politica è tale se c’è condivisione. Nel giro di poco più di un anno tre assessori sono stati defenestrati e altrettanti consiglieri sono passati dall’altro lato. Che immagine stiamo dando di questa città?”.

22.10 Ecco il tanto atteso intervento di Barbara De Ascaniis, Viva San Benedetto: “Siamo arrivati ad un momento di difficoltà che ha portato a una divergenza di scelte, non avendo condiviso degli approcci che hanno portato a protocollare l’emendamento. Questa è l’unica ragione che ci ha portati a interloquire con la maggioranza cercando di chiarire e mediare”.

22.18 Parola al Sindaco Spazzafumo: “Quando giro in città e incontro le persone percepisco la fiducia nella nostra amministrazione, in quattro anni abbiamo portato avanti innumerevoli progetti.

23.00 13 voti favorevoli, 11 contrari: il Consiglio approva il 20esimo punto all’ordine del giorno con emendamento e la relativa immediata eseguibilità.