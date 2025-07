World Sporting Academy, arrivano otto medaglie sulle pedane di “Ginnastica in Festa”

In quel di Rimini, i 27 atleti coinvolti per la squadra rivierasca hanno portato a casa 3 ori, 3 argenti e 2 bronzi, coadiuvati da tante buone prestazioni, dove ognuno ha messo in mostra il proprio repertorio tecnico

di Redazione