CAMERINO – Le Marche confermano ancora una volta la loro vocazione all’accoglienza turistica di qualità, con ben 30 borghi certificati con la Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano per l’anno 2025. Un risultato importante che rafforza il posizionamento della Regione come una delle mete italiane d’eccellenza nel turismo sostenibile.

La cerimonia ufficiale di consegna si è svolta ieri pomeriggio a Camerino, alla presenza del presidente della Regione Francesco Acquaroli, che ha sottolineato con orgoglio l’importanza del riconoscimento: «Una certificazione dell’alta qualità dell’accoglienza, dei servizi turistici e dell’impegno delle comunità locali. È anche un momento per esprimere la gratitudine della Regione verso chi, ogni giorno, lavora con dedizione per promuovere un turismo autentico e rispettoso del territorio».

Con 30 Comuni premiati, le Marche si attestano al terzo posto a livello nazionale per numero di Bandiere Arancioni, un primato che testimonia la sinergia tra istituzioni, amministrazioni locali e operatori del settore. «Questi riconoscimenti creano un circuito virtuoso – ha aggiunto Acquaroli – e diventano punti di riferimento per turisti e viaggiatori alla ricerca di esperienze genuine. Il nostro entroterra è ricco di tradizioni, cultura e paesaggi unici. Continueremo a investire nei borghi per aumentarne la competitività e valorizzarne il patrimonio».

Il marchio della Bandiera Arancione viene assegnato ai Comuni che si distinguono per qualità dell’offerta turistica, promozione del patrimonio culturale e paesaggistico, valorizzazione dell’enogastronomia locale e delle tradizioni storiche.

Nel 2025, i Comuni marchigiani insigniti del prestigioso riconoscimento sono: Acquaviva Picena, Amandola, Apecchio, Camerino, Cantiano, Cingoli, Corinaldo, Frontino, Frontone, Genga, Gradara, Mercatello sul Metauro, Mondavio, Montalto delle Marche, Montecassiano, Montelupone, Monterubbiano, Morrovalle, Offagna, Ostra, Ripatransone, San Ginesio, San Severino Marche, Sarnano, Serra San Quirico, Staffolo, Urbania, Urbisaglia, Valfornace e Visso.