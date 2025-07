SAN BENEDETTO – Nella mattinata di lunedì 7 luglio, nella sede municipale di viale De Gasperi, il sindaco Antonio Spazzafumo ha ricevuto il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, colonnello Ivano Cerioni.

L’incontro è stato occasione per un primo momento di conoscenza e di confronto sui temi della legalità e della sicurezza economica del territorio, settori propri dell’attività di vigilanza della Guardia di Finanza.

Il Sindaco Spazzafumo ha rivolto al col. Cerioni il benvenuto nella provincia picena, augurandogli buon lavoro e le congratulazioni per l’importante incarico assunto.

La visita ha rappresentato anche il momento per rivolgere un saluto e un ringraziamento al Comandante uscente, col. Gianfranco Lucignano, per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso del suo mandato.

Il Sindaco ha sottolineato come la collaborazione tra le istituzioni e le forze dell’ordine rappresenti un presidio essenziale per garantire la sicurezza, il rispetto delle regole e la tutela del tessuto economico locale. L’incontro si è svolto in un clima cordiale e di reciproca disponibilità a proseguire il percorso di cooperazione istituzionale a beneficio della comunità sambenedettese.