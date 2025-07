COSSIGNANO – Inaugurata a Cossignano la mostra fotografica di Roberto Recanatesi, Corporis Pulchritudo, visitabile presso Casa D’Angelo.

Riportiamo di seguito le video interviste all’autore della mostra e al sindaco di Cossignano Roberto Luciani.

Roberto Recanatesi è nato e vive ad Ancona, fotografa ininterrottamente dal 1987 ed espone dal 1995. La sua produzione, di stampo sovente lirico e nostalgico, abbraccia svariati settori (a partire dall’amata paesaggistica degli inizi) e, da iniziali quanto molto apprezzate predilezioni coloristiche, in verità non del tutto dimenticate, si è tramutata in un deciso e pregnante bianco/nero, specialmente in merito a figure ambientate di suggestivo e insolito spessore. Da sempre opera in analogico facendo uso di una vecchia Yashica FX3 manuale, con due obiettivi originali da 28 e 50 mm, e di scarsissima attrezzatura aggiuntiva.

La sua mostra dal titolo Corporis pulchritudo è stata inaugurata sabato 5 luglio alle ore 17.30 presso la Casa D’Angelo di Cossignano.