SAN BENEDETTO – Primo appuntamento, martedì 8 luglio, alle ore 21, presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto, di “Tatto, Contatto e Amore”, il format estivo a cura dell’ associazione A.Pro.S.I.R. con il patrocinio del comune, un’iniziativa che, ormai da anni, offre l’opportunità di conoscere aspetti fondamentali della psiche umana attraverso relatori di spessore.

Il tema della prima serata sarà genitorialità, conflitti e separazioni: adulti fallaci nella tutela dei minori; interverranno la psicoterapeuta Antonella Baiocchi, il magistrato per la famiglia Rita De Angelis e l’avvocato civilista e penalista Alessandro Capograssi, che parleranno, in particolare, delle dinamiche delle separazioni violente, dell’incapacità di preservare il ruolo di genitore quando la coppia si rompe e delle traumatiche conseguenze sui figli, troppo spesso utilizzati per far la guerra al partner, resi “orfani di genitore vivo” e allontanati da nonni e parenti del genitore cui si fa la guerra. Dalle ore 22,45 seguirà un momento di aggregazione con musica e dolci.

In caso di maltempo, l’evento si terrà presso l’Auditorium Tebaldini ( viale De Gasperi 14).

Per informazioni: www.aprosir.it .