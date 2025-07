MONTEFIORE DELL’ASO (AP) – Nel pomeriggio di ieri, 6 luglio, poco dopo le ore 16, si è verificato un sinistro stradale nel comune di Montefiore dell’Aso.

Nel contesto, una vettura è finita fuori strada, restando poi in bilico su di una scarpata.

Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e il successivo recupero. Una volta messa in sicurezza l’auto e stabilizzata, la conducente è stata estratta, seppur non fosse rimasta incastrata.

Sul posto anche i Carabinieri di San Benedetto e il personale sanitario del 118 che ha trasportato la donna all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto per le cure necessarie.