“Nel cuore di Verona, teatro della storia, la ruggine di un odio di cui non si ha memoria corrode senza pace due nobili casati, Montecchi da una parte, dall’altra Capuleti. Dai due fatali lombi, poi, sbocciano due fiori, ragazzi che alle grida oppongono sospiri. Segnati dalle stelle andranno fino in fondo, lasciando scritto in terra… Ama e cambia il mondo.”

È uno spettacolo musicale completo che utilizza diverse forme d’arte per raccontare la celebre storia di Romeo e Giulietta. L’opera è ispirata al celebre musical di Davide Zard “Ama e cambia il mondo” ma i testi sono stati rinnovati e riadattati dal regista Daniele Vittori e dall’artista Alessandro Papalino con le coreografie di Rosamaria Apicella. Lo spettacolo è suddiviso in due atti e vede sul palco numerosi giovani artisti tra cui ballerini, acrobati, cantanti e attori, che alternano parti recitate, brani musicali cantati dal vivo e coreografie di danza moderna e contemporanea. Il tutto incorniciato da una moderna scenografia, interamente progettata e realizzata a mano dal regista dello spettacolo Daniele Vittori. Le teste mobili e due schermi ledwall valorizzano ed enfatizzano 3 prismi rotanti che cambiano ambientazione a seconda della scena e numerosi oggetti scenici entrano ed escono dal palco ad arricchire le coreografie e le canzoni. Grazie alla collaborazione con l’Ass. alla cultura, Palio del Duca di Acquaviva Picena, che organizza da molti anni l’evento Sponsalia, diretta dal presidente e cavaliere Nello Gaetani, abbiamo avuto l’occasione di poter far indossare ad alcuni attori costumi d’epoca medievali e rinascimentali, mentre altri sono stati realizzati su misura interamente a mano riproducendo fedelmente gli originali. Il musical andrà in scena al teatro PalaRiviera di San benedetto nella sala auditorium sabato 12 luglio e domenica 13 luglio alle ore 21

I biglietti sono in vendita presso tabaccheria Alessandrini (Via Potenza 63) e tabaccheria Quadrifoglio (Via Colleoni 5/B ) o direttamente al botteghino del Teatro PalaRiviera, al costo di 10€ posto unico (non numerato).