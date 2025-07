SAN BENEDETTO – Nel pomeriggio di oggi, 6 luglio, poco dopo le ore 15, si è verificato un sinistro stradale lungo la Strada Statale, ad altezza del cine-teatro Concordia.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte due autovetture. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e della zona e il personale sanitario del 118 per prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte.

Dei rilievi di competenza si sta occupando la Polizia Locale al fine di stabilire le dinamiche di quanto accaduto.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.