SAN BENEDETTO- Si è aperta con successo e grande affluenza di pubblico, sabato 5 luglio, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto, la mostra d’arte “Tra sogno ed alba” della pittrice e scultrice sambenedettese Claudia Cundari. L’esposizione sarà visitabile fino al 16 luglio in base agli orari di apertura della Palazzina Azzurra ( 18-24 ).

Un meraviglioso viaggio tra sogno e realtà, tra l’intensa e pura bellezza di un’alba che è rinascita e speranza e lo slancio mistico del sogno che è desiderio, anelito a qualcosa che trascende la realtà stessa ma che, paradossalmente, ne coglie la dimensione più vera ed emozionale. Un percorso attraverso le opere di un’artista dalla produzione ricca e varia, raffinata cultrice del colore e delle forme e, soprattutto, della figura femminile, rappresentata in tutte le sue straordinarie e variegate sfaccettature: cacciatrice e cercatrice di sogni, essere pensante, felice e malinconico, creatura eterea e quasi evanescente, il cui volto racchiude un poliedrico ventaglio di stati d’animo: speranza, aspettativa, illusione, ricordo, gioia, nostalgia, fino alle figure angeliche, dove le pennellate dorate contribuiscono ad accrescere il senso di sacralità che emanano.

E’ difficile classificare la vasta produzione artistica della Cundari, come ha ribadito la professoressa Maria Rita Bartolomei, che ha curato l’introduzione del catalogo ed è intervenuta all’inaugurazione, confermando la profondità della sua arte, riuscito connubio tra sensazioni visive ed emotive e l’uso di un cromatismo vivace, che si esprime con un tocco delicato e scorrevole, che cattura immediatamente l’occhio dell’osservatore e lo conduce in una dimensione senza tempo. Un dialogo immaginario e, al tempo stesso, reale tra il visitatore e le opere esposte, oltre che tra gli stessi dipinti, disegni e sculture, legati da un fil rouge che li interconnette creando un tutt’uno plastico e armonico.

“Tra sogno ed alba” è anche un invito a non abbandonare mai i propri sogni, a non perdere mai la capacità di stupirsi di fronte a quella luce che, dopo il buio, prima o poi arriva sempre e riesce a travolgerci con la sua incredibile forza ed inesauribile capacità rigeneratrice; un omaggio che Claudia Cundari ha fatto sia a sé stessa e alla sua arte che, come scrive lei stessa nel catalogo, è “amica silenziosa ed instancabile presenza”, sia al suo pubblico, che ha calorosamente ringraziato durante il vernissage. Ringraziamenti sono andati anche al comune di San Benedetto, che ha sostenuto l’iniziativa ed è intervenuto all’inaugurazione nella persona dell’assessore alla cultura, Lia Sebastiani, agli sponsor Picena ambiente, caffè Florian, l’azienda agricola Colleluce, che ha offerto un delizioso assaggio di vini, a Gabriele Esposito e Laura Nata, realizzatori del filmato sui social, al fotografo Federico del Zompo, alla professoressa Maira Rita Bartolomei, a Maria Ficcadenti, per il prezioso aiuto profuso, e al marito Franco, per il sostegno continuo.

Soavità, immaginazione, leggerezza, spiritualità, eleganza e quell’esortazione ad “ascoltare il cuore“, tutta racchiusa in quel bassorilievo in ceramica che biancheggia in mezzo a un caleidoscopio di colori tra cui è bello perdersi, per poi ritrovarsi.