REQUISITI RICHIESTI:

✔ Laurea in Scienze dell’Educazione (L19) e/o Diploma o Laurea in ambito umanistico con comprovata esperienza nel settore

✔ Residenza (o domicilio stabile) a San Benedetto del Tronto o zone limitrofe

✔ Passione per la relazione d’aiuto e sensibilità educativa

Contratto applicato: CCNL Cooperative Sociali

Per candidarsi inviare c.v. a:

c.flaiani@cooss.marche.it