Segue comunicato stampa del comune di Montefiore

Per problemi sopraggiunti alla Compagnia Teatrale, la commedia dialettale che si sarebbe dovuta tenere Domenica 6 luglio per i festeggiamenti di San Fedele, NON andrà in scena.

Anche la conferenza prevista per la mattina è stata rinviata a data da destinarsi.

Quindi il nuovo programma della festa è il seguente:

Domenica 6 luglio

Possibilità di vedere dal Sagrato, l’ interno della Chiesa dei Filippini o di San Fedele (attualmente inagibile) recentemente pulita e riordinata.

Ore 18.30 Santa Messa in onore del Santo in Piazza Antognozzi. Distribuzione di panini con la porchetta.