MONTEPRANDONE – A partire dalle 21:30, la piazza si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per accogliere Simona Bencini e compagni, pronti a far rivivere l’energia e i successi dell’omonimo album d’esordio uscito nell’aprile del 1995 e anticipato dal celebre singolo “Gelosia”, colonna sonora di un’intera generazione. Un disco che ottenne il platino, lanciando cinque singoli in vetta alle classifiche radiofoniche e consacrando il gruppo tra i pionieri dell’acid jazz italiano.

A trent’anni di distanza, i Dirotta su Cuba sono più vivi che mai e tornano sul palco con un live travolgente, in cui eseguiranno per intero il loro album cult, recentemente ristampato in vinile in edizione limitata.

Il concerto di Monteprandone si inserisce nella ricca programmazione di JazzAP 2025, festival diffuso che continua a portare grande musica nei luoghi più suggestivi del Piceno: borghi, piazze, rifugi montani e scorci sul mare. Un progetto culturale che unisce qualità artistica e valorizzazione del territorio, con 14 concerti in 10 comuni e 2 escursioni musicali in montagna, tra cui gli appuntamenti di sabato 5 luglio a Ripatransone con Daniele Sepe, domenica 6 luglio a San Benedetto con Massimo Moriconi & Emilia Zamuner, e il gran finale del 13 luglio a Montegallo con la voce soul di Carole Alston.

Biglietti disponibili su Vivaticket. Info su www.jazzap.it e sui canali social di Cotton Jazz Club.Re