MONSAMPOLO DEL TRONTO – È svolta al termine l’edizione 2025 del Summer Camp Vis Stella presso il Campo Sportivo Marconi.

I ragazzi, suddivisi in tre gruppi per fasce d’età, hanno seguito allenamenti specifici e personalizzati guidati da uno staff tecnico qualificato, proveniente dal settore giovanile professionistico. Gli allenamenti hanno unito tecnica, gioco e valori sportivi, in un contesto professionale e stimolante.

Alla fine della settimana, genitori, amici e dirigenti hanno assistito con entusiasmo alla sfilata dei partecipanti e alla dimostrazione pratica di quanto appreso sul campo.

L’entusiasmo non è mancato neanche a cena, quando ben 250 persone si sono ritrovate presso il campo “Schiavi”, storica casa della Vis Stella, per condividere una serata di festa, sorrisi e amicizia. A sorpresa, è arrivato anche un video messaggio di ringraziamento da parte di Javier Zanetti, che ha salutato i ragazzi e le famiglie, esprimendo il proprio sostegno all’iniziativa.

“Un progetto che unisce formazione sportiva e valori umani e che ha dimostrato ancora una volta quanto il calcio possa essere uno strumento di crescita e condivisione”- ha commentato la dirigenza della Vis Stella.