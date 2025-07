GROTTAMMARE – Ai nastri di partenza la rassegna itinerante “Cabaretour“, che dal 2008 fa da cornice al Festival “Cabaret Amore Mio”.

Sabato 5 Luglio alle 21.30 sarà la volta del napoletano Salvatore Gisonna, attore comico che dal 1998 è autore sia dei suoi spettacoli sia per altri comici nazionali. È nel cast di “Made in Sud” dal 2007 ed è stato vincitore di numerosi festival di comicità italiana. Nel 2019 ha sfiorato la vittoria proprio a Grottammare, arrivando secondo, ma riuscendo comunque a farsi notare da Maurizio Battista che lo volle al suo fianco per diverse date.

Nel suo spettacolo Gisonna, prende di mira la vita quotidiana con i suoi aspetti frenetici e le sue vicissitudini, dal pettegolezzo spicciolo al gossip, dalla politica, alla notizia da prima pagina. Sul finire del suo spettacolo entra in scena l’ormai noto Dj Galeazzo, personaggio nato dalla fantasia di Salvatore Gisonna e soprattutto dalla sua cultura musicale.

La serata, condotta dalla grottammarese Alessandra Mora, vedrà salire sul palco anche il duo Ermanna&Tonino per un buon intrattenimento di tradizione locale.

L’ingresso sarà gratuito.