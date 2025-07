“Punto. E a capo”, ospite il CEO sambenedettese di Luxury Private Group S.p.A. Giuseppe Barboni

Appuntamento con il giovane di successo che tra le sue amicizie annovera nomi come Flavio Briatore, Giancarlo Giannini e Robert De Niro. Discendente da una storica famiglia sambenedettese da parte di madre, Barboni ha raccontato i traguardi ottenuti nel lavoro, nello sport e nella vita. Non difetta in generosità ma preferisce non vantarsene. Con lui Nazzareno Perotti

di Redazione