Riviera Oggi Estate 2025, non solo eventi dal 5 all’11 luglio

“Luglio m’ha fatto una promessa…L’amore porterà”! Cantava una celebre canzone. Con “Riviera Oggi Estate” hai trovato la tua compagna di viaggio ideale. Per sette giorni ti guideremo tra le meraviglie del territorio, alla scoperta di eventi unici, sapori autentici e atmosfere indimenticabili. Che tu sia qui con la tua dolce metà, con amici, o pronto a vivere nuove avventure, ogni pagina di questa rivista è un invito a cogliere il meglio di questa stagione. Sei pronto ad innamorarti? Sfoglia le pagine seguenti e non ti pentirai.

IN QUESTO NUMERO…

L’amore e la musica trionfano nelle pagine di questo numero. “Calici in Fortezza” ad Acquaviva Picena (AP) sarà un’occasione romantica di sorseggiare le prelibatezze enogastronomiche del territorio in una location quanto mai suggestiva. La rassegna “Nel Cuore, nell’anima” al Paese Alto di San Benedetto, sarà un viaggio tra le magiche note del jazz, mentre Sarah Toscano ammalierà il pubblico di Ascoli Piceno con “Amarcord” e tanti altri dei suoi successi dance-pop. Se preferisci il cantautorato, a Montefiore (AP) ci sarà un concerto tributo all’indimenticato e indimenticabile Fabrizio De Andrè, mentre ad Ancona Max Gazzè si esibirà con l’Orchestra Popolare del Saltarello. Scopri tutti gli eventi e scansiona i qr code dei luoghi da visitare della nostra rivista interattiva per non perdere nemmeno un minuto di questa estate. Si parte!

***