SAN BENEDETTO – Sarà inaugurata sabato 5 luglio, alle ore 18,30, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto, la mostra d’arte contemporanea “Tra sogno ed alba” dell’artista sambenedettese Claudia Cundari. L’abbiamo intervistata.

Come mai questo titolo e quanto è rappresentativo delle opere che saranno esposte?

Claudia Cundari: ”Nei miei dipinti l’alba è stata sempre un tema ricorrente, mentre il sogno qui non è inteso come sogno onirico, ma come desiderio. Nei momenti difficili della mia vita spesso ricorrevo al sogno e al desiderio e, nonostante i periodi brutti e le situazioni particolari della vita, poi c’è sempre l’alba, il sorgere del sole; l’alba è prepositiva, rappresenta la speranza”.

Tu sei anche la curatrice di questa mostra: oltre a questi temi c’è anche un altro filo conduttore che lega le opere esposte o, comunque, un criterio in base al quale le hai selezionate?

C. C. “Torno dopo circa otto, nove anni con questa mostra a San Benedetto, ma, nell’ultimo periodo in cui non ho fatto mostre, ho avuto il desiderio di intraprendere anche il percorso della scultura, infatti, per la prima volta, questa mostra comprende sia opere pittoriche che scultoree. Molti quadri di questa mostra risalgono al 2024 e al 2025, però ci sono anche quadri di diverse date, proprio per mostrare al visitatore anche l’evoluzione che c’è stata nel corso degli anni nella mia ricerca sui colori, sulla forma, oltre al nuovo percorso della scultura che ho intrapreso, nato dal desiderio di poter anche toccare le figure femminili che ho rappresentato sulle tele, per averle, diciamo così, in 3D.

Quindi, questa non è la prima volta che esponi qui alla Palazzina Azzurra di San Benedetto?

C.C. “ No, alla Palazzina Azzurra ho fatto varie altre mostre e ho esposto per la prima volta in assoluto nel 1977. In generale, tra collettive e personali, ho al mio attivo circa una settantina di mostre.

Immagino, però, che tu sia contenta di tornare a esporre qui a San Benedetto, la città dove vivi e lavori?

C.C .“ Per me è un onore fare un’altra mostra a San Benedetto e soprattutto alla Palazzina Azzurra, che è il biglietto da visita della nostra città, dove mi ripresento, dopo diversi anni, con tanta gioia. Passati i tempi brutti, si ricomincia con una nuova vitalità e chi verrà a visitare la mostra noterà che nella mia pittura, per esempio, c’è un cambiamento di colori che ora sono più pieni di gioia, sono colori che danzano; inoltre, facendo questo discorso di ricerca, sono orientata ad approfondire l’astrattismo, ma non l’astrattismo puro, ma un astrattismo in cui si gioca comunque molto con il colore e con delle piccole forme, cosa che nelle ultime opere mi ha dato tanta soddisfazione.

Andando un po’ più nello specifico: come nasce una tua opera? Dall’ispirazione, dall’osservazione della realtà o magari ti metti davanti a una tela, per esempio, e aspetti che le idee arrivino?

C.C. “Ci sono due percorsi paralleli: uno è quello di seguire un’emozione o una sensazione che ho dentro, da cui poi nasce il desiderio di trasferire questo pensiero, questa emozione su un foglio, pur con una determinata simbologia; l’altra variante è quella dell’osservazione: andando in giro, ho la possibilità di vedere, per esempio, un bel paesaggio, una marina, da cui magari vengo rapita a tal punto che quell’immagine mi rimane dentro; oppure, come spesso mi capita, vedo delle piccole scene familiari, per esempio, di una madre con una figlia, di due amiche o anche di una donna sola, da cui poi traggo ispirazione”.

Hai in programma di portare questa mostra anche fuori San Benedetto?

C.C. “Sì, certo, sto aspettando delle risposte anche perché vorrei valutare i luoghi e incastrare una serie di cose, comunque ho in progetto di portarla anche fuori. La mostra che ho fatto l’anno scorso, per esempio, l’ho portata a Positano e, sinceramente, anche questa, che riprende la tematica di quella dello scorso anno attraverso una sorta di filo conduttore, vorrei portarla fuori dalla nostra regione. Vorrei anche aggiungere che questa mostra per me è molto importante perché è la prima volta che mi presento non solo in veste di pittrice, ma anche di scultrice. Le sculture qui si uniranno ai quadri in una specie di complicità”.

So che senti di dover fare dei ringraziamenti…

C. C. “ Sì, innanzitutto vorrei ringraziare la professoressa Maria Rita Bartolomei, che introdurrà la mostra il giorno dell’inaugurazione. Poi, per me è molto importante ricordare che nei momenti difficili ci sono comunque delle persone che ti restano vicine e che ti accompagnano: ringrazio, quindi, in primis, mio marito, che è stato sempre al mio fianco e tutte quelle persone che mi hanno aiutata nei momenti duri, che nella vita, purtroppo, ci sono per tutti”.

L’esposizione resterà aperta al pubblico fino a mercoledì 16 luglio (dalle ore 18 alle ore 24).