TERAMO – Nella mattinata di oggi, 2 luglio, poco dopo le ore 8, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo è intervenuta sulla Teramo-mare (Variante alla SS80), a seguito di uno violento scontro tra due auto e un furgone.

L’incidente si è verificato sulla carreggiata in direzione mare, al km 6+800, in un tratto a doppio senso di marcia per i lavori in corso.

I mezzi incidentati sono un Ducato condotto da un 55enne, una Nissan Pathfinder con alla guida un 35enne e una Mini condotta da un 24enne. I conducenti del fuoristrada e del furgone hanno riportato ferite e traumi che ne hanno reso necessario il trasporto con due ambulanze del 118 presso l’ospedale Mazzini di Teramo. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire sul furgone con le attrezzature in dotazione per liberare l’autista, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Il conducente della Mini ha riportato conseguenze più lievi, ma è stato comunque trasportato in ambulanza presso l’ospedale di Teramo.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia stradale per regolare il traffico ed effettuare i rilievi dell’incidente e personale dell’ANAS per gli adempimenti di competenza.

Il tracciato stradale è rimasto bloccato al traffico per tutta la durata dell’intervento e dei rilievi e si è formata una lunga fila di veicoli.