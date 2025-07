.

Il/la candidato/a si occuperà di:

• Programmare insieme all’equipe degli operatori l’attività educativa elaborando le ipotesi pedagogiche, definendo le linee metodologiche e individuando gli strumenti di verifica

• Coordinare gli incarichi tra il personale, organizza i turni di lavoro a breve/medio termine, tenendo presente risorse umane ed esigenze educative;

• Fissare il calendario delle riunioni di equipe del personale e ne presiede le sedute; cura la circolazione interna delle informazioni;

• Gestire colloqui individuali con i genitori;

• Svolgere funzioni di tutor nei confronti delle nuove educatrici, delle tirocinanti;

• Organizzare e adeguare gli spazi per le diverse attività

• Fare da tramite fra genitori, specialisti e assistente sociale in caso di particolari difficoltà.

• Curare la circolazione interna delle informazioni;

• Coordinamento e monitoraggio delle progettazioni interne all’azienda

Si richiede esperienza nel coordinamento dei servizi educativi.

La figura che si sta ricercando deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

• LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi

• LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua

• LM-85 Scienze Pedagogiche

• LM-93 Teorie e metodologie dell’ E-learning e della Media Education

• Laurea in Pedagogia Vecchio Ordinamento

• LS-87 Scienze Pedagogiche

• Essere in possesso di Patente B

Orario di lavoro: PART-TIME con Flessibilità oraria

Per candidarsi inviare c.v a: martina@juliaservice.com o tramite whatsapp al numero 0736 096621 OGGETTO: COORDINAMENTO PEDAGOGICO