CASTIGNANO – Spirito di appartenenza, memoria storica e voglia di stare insieme. Torna anche quest’estate, dal 2 al 6 luglio, il Torneo delle Contrade, l’evento che unisce sport, cultura e socialità nel cuore di Castignano. Un appuntamento nato nel 2017, oggi cresciuto fino a coinvolgere oltre 180 partecipanti tra adulti e ragazzi, e che affonda le sue radici nell’antico Palio dell’Addolorata, manifestazione storica con cortei, cerimonie e tornei cavallereschi.

A idearlo fu un gruppo di giovani locali riuniti nell’associazione culturale Frangar non Flectar, con l’obiettivo di rilanciare il senso di appartenenza e di contrada. “Siamo ripartiti dalla tradizione per ricostruire un senso di comunità – spiega il vicepresidente Andrea Di Lorenzo – e vedere rifiorire le associazioni di contrada è per noi motivo di grande orgoglio”.

Dieci squadre, una sola comunità

A sfidarsi nel campo sportivo saranno quest’anno ben dieci squadre: Filette, Crocifisso, Santa Maria della Valle, Sant’Egidio 1 e 2, San Martino, San Pietro, San Venanzo, e – novità assoluta – due formazioni dalla frazione di Ripaberarda: Sant’Angelo e Castello. Un’apertura che conferma la crescita costante della manifestazione, pur mantenendo un legame saldo con il territorio: possono partecipare solo coloro che hanno avuto almeno una volta la residenza o il domicilio a Castignano.

“L’ingresso delle contrade di Ripaberarda arricchisce ulteriormente il torneo – aggiunge Di Lorenzo – rendendolo sempre più rappresentativo e coinvolgente, ma sempre ancorato alle sue origini”.

Sport, cibo e tanta partecipazione

L’edizione 2025 sarà la più lunga di sempre: cinque giornate di sfide, dal 2 al 6 luglio, accompagnate da stand gastronomici, birra artigianale e momenti di socialità per tutte le età. L’intero paese si prepara a vivere l’evento come una grande festa collettiva, capace di coinvolgere famiglie, giovani e anziani.

A curare l’organizzazione è, come sempre, l’associazione Frangar non Flectar, che da anni lavora per valorizzare la cultura e le tradizioni locali.

In vetta: Filette, Santa Maria e San Martino

Tre le regine dell’albo d’oro: con due vittorie ciascuna, le squadre di Filette (detentrice del titolo), Santa Maria della Valle e San Martino guidano la classifica storica del torneo. Rivalità accese ma sempre all’insegna del fair play e della condivisione.

In campo anche i più piccoli

Torna anche l’attesissimo Torneo delle Contrade KIDS, dedicato ai bambini dalla 4ª elementare alla 3ª media. Le squadre – Case Nuove, Spiazzitte, Mmazzatora e Cursure – porteranno in campo non solo entusiasmo e talento, ma anche i valori dell’amicizia, del gioco di squadra e del rispetto.

Una tradizione che guarda al futuro

In pochi anni, il Torneo delle Contrade è diventato il cuore pulsante dell’estate castignanese. Un evento che cresce, si rinnova, coinvolge sempre più persone, ma resta fedele alla propria anima: celebrare Castignano e la sua comunità.