ASCOLI PICENO – Nella mattinata di martedì 1 luglio, la presidente della CNA di Ascoli Piceno Arianna Trillini e il direttore Francesco Balloni hanno incontrato il nuovo questore Aldo Fusco per un primo confronto istituzionale.

L’incontro, improntato alla massima cordialità e collaborazione, ha rappresentato l’occasione per approfondire i temi più rilevanti per le piccole e medie imprese del Piceno, con particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini, delle famiglie e delle attività economiche del territorio.

Trillini e Balloni hanno espresso soddisfazione per la disponibilità e l’attenzione dimostrata dal questore Fusco, sottolineando l’importanza di rafforzare il legame tra CNA e Questura. Una sinergia già consolidata negli anni grazie a numerose iniziative congiunte e che si conferma come strumento essenziale per affrontare insieme le sfide del presente e del futuro.