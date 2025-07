SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Torna anche quest’anno, il 5 e 6 luglio il San Beach Comix, il festival che da nove edizioni accompagna l’estate con la sua proposta culturale unica, dedicata al fumetto, al cosplay, allo spettacolo, ai videogiochi e alla cultura pop. L’appuntamento ormai è un punto fermo per la città, che si anima coinvolgendo tutto il centro cittadino e oltre.

L’assessore Lia Sebastiani ha espresso grande soddisfazione per la manifestazione, sottolineando come il San Beach Comix sia ormai parte integrante della storia culturale estiva di San Benedetto, capace di attrarre un pubblico sempre più ampio e variegato.

Gli organizzatori, rappresentati dal direttivo composto da Valentino Coratella, Raffaela Grannò, Stefano Nebbia, Kido Chan e dal fumettista Alessandro Guidotti, nonchè rappresentanti dell’associazione culturale Fumetti Indelebili, si mostrano sempre più soddisfatti per la crescente partecipazione delle case editrici. Quest’anno, oltre alla consolidata presenza di Tora Edizioni, si aggiunge Treemme Edizioni, a testimonianza della crescita e dell’importanza del festival nel panorama nazionale.

Come da tradizione, non mancheranno le esibizioni dei cosplay, con sfide e spettacoli sul palco, ma anche con photoset in zone suggestive della città come il Ponte di viale Trieste, alla foce dell’Albula e il parco adiacente la Palazzina Azzurra, dove sarà allestito un suggestivo giardino giapponese.

La conduzione degli eventi sul palco sarà affidata, come di consueto, alla carismatica Fiore di Luna . Tra gli ospiti di rilievo spiccano nomi come Giulia Zucca autrice tra l’altro della locandina del San Beach Comix, lo youtuber de Le Coliche e Minimad Claudio Colica, poi gli artisti: Nicola Perugino, Bigio, Michela Cacciatore, Mirko Cusmai, Tonio Vinci, Fabrizio De Fabrizis, Andrea Gulielmino, Marco Cannella, Emiliano Colantoni, oltre a molti altri protagonisti del fumetto, dello spettacolo e del web.

Il festival offrirà inoltre uno stand Meet and Greet con l’apertura della mostra fotografica di Pulverisium, sessioni di firma copie con Nekucciola e meet and greet insieme a Elisa Rosselli, creando un’occasione imperdibile per incontrare gli artisti.

La musica protagonista sul palco con concerti e un’area K-pop che sta impazzando ultimamente su tutte le piattaforme.

Non mancheranno momenti di approfondimento grazie a workshop e conferenze organizzate presso la libreria Mondadori, dove il pubblico potrà incontrare gli artisti e scoprire i segreti del mondo del fumetto, nonché l’artist alley, confezionata dal booktoker “Libri con Fragole”.

Non mancano gli stand con prodotti di ogni tipo, area food un’ampia proposta ludica dedicata ai grandi e piccoli ai fan del gioco, resa possibile dalla partecipazione degli ormai affezionati membri di Spazio Ludico, che presentano quest’anno la nuova proposta softari chiamata Ludicair. Una novità di quest’anno è l’introduzione di postazioni dedicate al retrogame, con console di ogni genere, comprese quelle più rare, grazie alla collaborazione con l’associazione 8 bit Inside.

Infine, un ringraziamento particolare va all’Accademia Risorgimento, che contribuisce con mostre e attività per bambini, focalizzate sul fumetto e sull’arte in generale, arricchendo ulteriormente il programma del festival.

di seguito pubblichiamo il programma completo: