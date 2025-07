di Alessio Lattanzio

TARQUINIA LIDO – La coppia sambenedettese composta da Matteo Pincherle e Carlo Carincola ha raggiunto un altro risultato entusiasmante di una carriera già segnata da eccellenti prestazioni: si tratta del secondo posto nel Campionato Italiano della classe Flying Dutchman, disputatosi dal 27 al 29 giugno nelle acque di Tarquinia Lido.

E’una medaglia d’argento frutto di intelligenza tattica, ma soprattutto del grande affiatamento tra i due che confermano il valore del loro percorso agonistico, nel quale avevano già dimostrato il loro livello in campo sia nazionale che internazionale. Pincherle e Carincola, durante la gara, hanno saputo, inoltre, leggere il campo gara con lucidità, affrontando condizioni meteo variabili, talvolta insidiose, e concorrenti altrettanto abili e agguerriti.

Pincherle, che arrivava, per di più, dall’incredibile vittoria nella “Cattolica-Vieste”, seconda tappa del “Nastro Rosa Tour 2025”, ha commentato così la gara: “Siamo soddisfatti del tipo di prestazione e dell’esserci confermati, per il terzo anno consecutivo, alle spalle dei forti fratelli Vespasiani. La regata non si è svolta nelle condizioni a noi ideali, perché c’erano venti forti e quando questo accade prevale la capacità di condurre rispetto alla tattica. Questo è un anno positivo, abbiamo vinto una tappa della Nastro Rosa Tour ma ovviamente le due competizioni non sono paragonabili: tanto per utilizzare una metafora, parliamo di una corsa sprint e, nel caso del tour, di una maratona”.

In merito è intervenuto anche il presidente del Circolo Nautico Sambenedettese, Igor Baiocchi, che si è congratulato con i due atleti: “Matteo e Carlo rappresentano un esempio di passione e coerenza sportiva. Il loro secondo posto è il frutto di un lavoro continuo e di una crescita costante. Li ringrazio per l’impegno che mettono in ogni prova, sempre con uno stile riconoscibile e una visione chiara della vela che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni.”

L’eccellente risultato di Tarquinia conferma la coppia Pincherle-Carincola come una delle migliori nel panorama nazionale, con lo sguardo già rivolto alle prossime regate e agli impegni del circuito nazionale.