ASCOLI PICENO – Nella mattinata di martedì 1 luglio, la presidente CNA Ascoli Piceno Arianna Trillini e il direttore Francesco Balloni sono stati ricevuti dal Questore di Ascoli Piceno Aldo Fusco. In occasione del primo incontro conoscitivo tra i vertici dell’associazione e il nuovo questore, la presidente Trillini e il direttore Balloni hanno avuto modo di confrontarsi con il dottor Fusco sui temi più attuali per le piccole e medie imprese del Piceno nell’ambito di un colloquio estremamente proficuo.

Sulla scia dell’ottimo rapporto di collaborazione consolidato nel tempo e confermato dalle diverse iniziative promosse congiuntamente negli ultimi anni, l’incontro di questa mattina ha confermato la piena sinergia tra CNA e Questura sulle questioni che più stanno a cuore a imprenditori e cittadini del territorio.

Grande attenzione riservata, in primo luogo, alla programmazione di azioni e attività da promuovere congiuntamente per la sicurezza di cittadini e famiglie e la tutela delle attività imprenditoriali del territorio, un tema che anche nel prossimo futuro continuerà a vedere l’associazione in prima linea al fianco di istituzioni e forze dell’ordine.

Trillini e Balloni dichiarano: «Ringraziamo il questore Fusco per la disponibilità e l’ascolto dimostrati in questo primo incontro. È stato un confronto molto utile, che ha rafforzato un legame istituzionale fondato sulla collaborazione e su obiettivi comuni. Per l’associazione, la sicurezza di chi vive, lavora e fa impresa sul territorio resta una priorità. In questo senso, continueremo a lavorare in piena sinergia con la Questura affinché il territorio possa crescere in un clima di fiducia e legalità».