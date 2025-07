MARTEDÌ 1

SAN BENEDETTO

Tra le note e i giardini

Ore 21.30, tra la conc.92 “Il Tritone” e la conc.93 “Iguana”, appuntamenti musicali

Un’estate di storie

Ore 18, Parco Manzini, incontro di promozione alla lettura in famiglia in età prescolare e letture condivise

ACQUAVIVA (AP)

Salute in cammino per la cultura

Ore 18, centro storico, percorso con guida turistica abilitata esplorando il borgo a cura dell’Us Acli.

OFFIDA (AP)

In un mercato orientale

Ore 21.15, Piazza del Popolo, coreografia Lucilla Seghetti a cura dell’Associazione Luci sulla Danza.

GROTTAMMARE (AP)

Non per frivolo diletto

Ore 18.30, Spazio K, inaugurazione mostra “Il fenomeno della cartolinomania tra fine Ottocento e Prima Guerra Mondiale”

MERCOLEDÌ 2

SAN BENEDETTO

Incontri con l’autore

Ore 21.30, Palazzina Azzurra, Niko Cotugno presenta “Fino all’ultimo respiro. Storia di Niko e di suo padre Toto”, organizzato da “I Luoghi della Scrittura”

Coppa Italia U20 di Beach Soccer

Beach Arena, la Beach Arena ospita la Coppa Italia U20

ACQUAVIVA (AP)

Acquaviva di Mercoledì

Dalle 19 in poi, per le vie del centro, mercatini, street food, live music e intrattenimento per bambini.

CUPRA MARITTIMA (AP)

Accademie musicali Lizard in concerto

Ore 19.00, Piazza Possenti, concerto delle accademie musicali “Lizard”

SPINETOLI (AP)

Lettura per Ragazzi

Ore 21.00, Villa San Pio X, letture a confronto a cura di ragazzi e ragazze

ASCOLI PICENO

La Milanesiana

Ore 21, Teatro Ventidio Basso, Rita Pavone – Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro

GROTTAMMARE (AP)

I Mercoledì al Kursaal Dancing

Ore 21.30, Piazza Kursaal, serate danzanti con “Elio Giobbi Group”.

RIPATRANSONE (AP)

Concerto classico

Ore 21, Teatro Mercantini, pianoforte e viola con Isabelle Aubin e Sofia Ponti a cura di R.O.L.F.

MONTE SAN GIUSTO (MC)

Festival della parola, Vera Gheno

Ore 21.15, Cortile Palazzo del Comune, la sociolinguista Vera Gheno inaugura il Festival della Parola

GIOVEDÌ 3

SAN BENEDETTO

Coppa Italia U20 di Beach Soccer

Beach Arena, la Beach Arena ospita la Coppa Italia U20

Note al tramonto

Ore 19, Monumento al gabbiano Jonathan Livingstone, appuntamento settimanale di concerti gratuiti tra musica e mare al Molo Sud FOCUS pag xxx

Spiaggia dei sogni

Ore 21, Giardino dei bambini, giochi di gruppo, laboratori creativi, baby dance, spettacoli e animazione

PAGLIARE DEL TRONTO (AP)

Street Food Festival

Ore 18.30, Piazza Kennedy, apertura stand

Ore 21.30, concerto live Tribute Band “Vasco Rossi”

MONTEFIORE (AP)

Albi al monte

Ore 18.30, Parco De Vecchis, letture per bambini 0-6 anni. FOCUS PAG xxx

ASCOLI PICENO

La Milanesiana

Ore 21, Teatro Ventidio Basso, I terconauti – Un viaggio dalla realtà al film

GROTTAMMARE (AP)

Ludobus – Legnogiocando

Ore 21.00, Lungomare Sud, giochi per bambini costruiti con legno e materiali poveri