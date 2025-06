SAN BENEDETTO – Porto d’Ascoli si trova ad affrontare un’insolita emergenza: via Monte Vettore è stata invasa da una miriade di cimici. I residenti, allarmati dalla massiccia presenza degli insetti che stanno causando notevoli disagi, hanno prontamente avvisato le autorità competenti. È stata avanzata una richiesta urgente per un intervento di disinfestazione, al fine di ripristinare la normalità e garantire la vivibilità delle aree colpite. Si attende ora una rapida risposta per gestire l’emergenza.