ASCOLI PICENO – Tragedia domestica nell’ascolano, nella giornata di ieri, 29 giugno.

Nella frazione di Morignano, un uomo di 60 anni ha perso la vita in seguito a una caduta mentre stava effettuando dei lavori in casa. Secondo una prima ricostruzione avrebbe perso l’equilibrio, finendo sul pavimento. Ad allertare i soccorsi sono stati i familiari che erano in casa con lui al momento dell’incidente.

Nel contesto era anche stata precauzionalmente allertata l’eliambulanza, ma, una volta giunti sul posto, per l’uomo non c’era già più nulla da fare.

Intervenuti anche agenti della Questura di Ascoli Piceno.