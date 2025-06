SAN BENEDETTO – A San Benedetto del Tronto è stata esposta una maxi bandiera palestinese sul Torrione storico, come segno di solidarietà con il popolo palestinese. L’iniziativa è stata promossa dal gruppo Piceno per la Palestina, nato per reagire al silenzio e alla disinformazione sulla crisi a Gaza nel territorio Piceno.

Il gruppo ha lanciato una petizione rivolta alla Regione Marche per chiedere la sospensione dei rapporti istituzionali con Israele, sanzioni economiche e l’adozione di criteri etici negli appalti pubblici. Esprimono preoccupazione per la presenza di soldati israeliani nella regione e chiedono che le Marche restino un territorio di pace, giustizia e rispetto del diritto internazionale.