MONTEPRANDONE – Una giornata di grande sport e soddisfazioni per le atlete dell’ASD Rollergreen di Castel di Lama – Settore Pattinaggio Artistico, protagoniste al Trofeo “Quelli che… il Pattinaggio”, andato in scena presso la pista di pattinaggio di Monteprandone.

Sotto la guida dell’allenatrice Beatrice Faini, affiancata dalla preziosa collaborazione dell’aiuto allenatrice Giusy Pignotti, le giovani promesse del pattinaggio hanno regalato al pubblico esibizioni cariche di emozione, tecnica e determinazione, ottenendo risultati di rilievo e confermando l’ottimo lavoro svolto in allenamento.

Tra i piazzamenti più significativi:

Ubaldi Nina, che ha conquistato un meritatissimo terzo posto nella categoria Promo D;

De Santis Giorgia, seconda classificata nella categoria Promo A, per una prova elegante e controllata;

Doppio podio nella categoria Promo B, con Santomassimo Carmen al secondo posto e Sanna Francesca al terzo, grazie a due esibizioni ricche di qualità.

Da segnalare anche le ottime prove di Zendeli Aurora, Zarbo Jennifer, Capacchietti Mia, Chetioui Souad, Bachetti Sofia, Reddavid Nicole, Bruni Vittoria e Eletto Alisia, tutte classificate a pari merito poco fuori dal podio, ma comunque autrici di prestazioni applaudite.

Il settore Pattinaggio Artistico dell’ASD Rollergreen di Castel di Lama si conferma una realtà in costante crescita nel panorama regionale, capace di coniugare risultati sportivi e formazione personale, in un ambiente sano, stimolante e ricco di passione.

Un sentito ringraziamento va anche alle famiglie delle atlete, che con il loro supporto, entusiasmo e dedizione quotidiana rendono possibile questo percorso sportivo. La loro presenza costante, sia a bordo pista che dietro le quinte, è una risorsa fondamentale.

Infine, un plauso speciale va all’instancabile lavoro dello staff tecnico, in particolare all’allenatrice Beatrice Faini e all’aiuto allenatrice Giusy Pignotti, il cui impegno, competenza e passione sono il cuore pulsante di questo gruppo affiatato e vincente. Viva soddisfazione ha espresso il presidente Anselmi Giovanni che in solo 8 mesi di attività in questo settore si è riusciti ad arrivare a eccezionali e brillanti risultati.