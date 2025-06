FERMO – Nei giorni scorsi a Fermo, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 37enne nordafricano. L’uomo, presentatosi presso quel Comando in evidente stato di ubriachezza alcolica, ha iniziato a insultare e minacciare i militari, prospettando danni anche alle loro famiglie.

Stante l’evidente stato di alterazione psicofisica dell’uomo, è stata richiesta l’assistenza di personale medico del 118 che, sopraggiunto in caserma, è rimasto vittima insieme ai militari dell’ennesimo atto di violenza del 37enne, il quale ha scaraventato contro di loro un portariviste presente nella sala d’attesa del Comando.

Il comportamento aggressivo dell’uomo ha determinato il suo arresto, misura successivamente convalidata nel corso dell’udienza per direttissima. Questi eventi testimoniano l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nella tutela della sicurezza pubblica, i cui militari sono spesso chiamati ad affrontare con professionalità e coraggio situazioni di pericolo.