Foto e video di Ascenza Mancini

BOLOGNA -Si è tenuta domenica 29 giugno 2025, a Bologna, presso l’Istituto Veritatis Splendor, l’Assemblea annuale del GRIS Nazionale alla quale hanno partecipato diversi rappresentanti che operano in tante parti d’Italia. Un momento molto importante per tutti coloro che aderiscono e si prodigano nel campo dell’informazione e della ricerca socio religiosa che ha visto anche la partecipazione del Consigliere spirituale nazionale nominato dalla Cei, il vescovo di Messina, sua eccellenza Cesare Di Pietro. Nella sua omelia pronunciata durante la celebrazione eucaristica, prendendo spunto dalla parola di Dio, il vescovo ha detto: “Nel grido del povero che ha paura e chiede liberazione ci vedo tanti fratelli e sorelle che fanno appello alla nostra responsabilità per essere cavati fuori dal dramma della devastazione umana, spirituale nella quale spesso sono incappati in tante forme di pseudo religiosità e in questo angelo del Signore che si accampa c’è ciascuno di noi. Il Signore mette i suoi angeli sul nostro cammino e siete voi gli angeli del Gris che dovete accamparvi attorno a questa forma peculiare di povertà che non è tanto e soltanto materiale, perché spesso comporta anche uno svuotamento economico, ma è soprattutto dal punto di vista umano”. Nella mattinata si sono susseguiti gli interventi, moderati dal segretario nazionale, professor Giuseppe Ferrari, dei rispettivi referenti dei Gris diocesani e molto significativo e condiviso è stato quello della professoressa Giancarla Perotti, socio fondatore, consigliere nazionale e responsabile insieme al marito Antonio Barra, del Gris di San Benedetto, la quale in un passaggio della sua relazione ha affermato: “Il GRIS, nella sua funzione ecclesiale riconosciuta, non ha spirito polemico né ambizioni giudicanti. Agisce per amore della Chiesa e in spirito di servizio, nella piena disponibilità a collaborare con le diocesi. Ma per farlo ha bisogno di interlocutori”. Il consigliere spirituale ha chiuso l’Assemblea ringraziando tutti i presenti per la loro partecipazione e per il loro contributo dato all’attuale realtà pastorale dei movimenti religiosi alternativi