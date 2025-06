Di Alessio Lattanzio

SAN BENEDETTO – Il Ds della Sambenedettese Stefano De Angelis è intervenuto riguardo le voci sulla possibile cessione di Sabah Kerjota in Scozia e i mancati prolungamenti di contratto di Eusepi e Candellori, che avevano creato parecchio scalpore tra i tifosi.

Il direttore afferma che per ora non esiste nulla di concreto sull’addio dell’ala rossoblu, ma che la società è pronta a valutare un’eventuale offerta. “Ad oggi siamo ancora fermi a un interesse, nulla di più, sono state scritte molte notizie false a riguardo. Tuttavia se riuscissimo ad incassare anche un solo euro, c’è da dare merito alla società che in due mesi ha venduto due giocatori dopo dieci anni in cui non era mai riuscita a guadagnare dalle cessioni (in riferimento a Lonardo n.d.r.). Questo non è solo un problema nostro, ma tutte le squadre di Serie C hanno parecchie difficoltà nel vendere. La realtà è che in Italia ci sono pochi soldi. Non mi erano arrivate offerte neanche per Liguori che, quando ero al Campobasso, finì la stagione in doppia cifra.”

Non è chiara ancora nemmeno la volontà di Kerjota, che, se arrivasse effettivamente un’offerta, potrà decidere il suo futuro con la società. “Il giocatore è libero di andarsene qualora volesse farlo. Abbiamo un bel rapporto sia con Sabah che con il suo procuratore e decideremo insieme. Saremmo felici di tenerlo, gli abbiamo già offerto un triennale che però non può firmare prima del 1° luglio, ma sappiamo che per lui giocare nella “Scottish Premiership” (la Seria A scozzese) sarebbe un’occasione importante. E’ una vetrina più prestigiosa, che ti apre sicuramente a più prospettive, come, per esempio, la Nazionale”.

De Angelis nega inoltre qualsiasi voce sui possibili attriti tra capitan Eusepi e Candellori e la società a seguito del loro rifiuto di prolungare il contratto. “Ho già ribadito che non esiste nessun caso con questi due giocatori. Sono professionisti, giocheranno fino alla scadenza senza alcun problema. Anche a me durante la mia carriera da calciatore è capitato, è normale. Non siamo riusciti a prolungare i contratti perché abbiamo dei parametri da rispettare, ma ciò non vuol dire che la Samb non ha abbastanza soldi. Se c’è necessità di spendere per rinnovi o per nuovi acquisti lo facciamo, non è quello il discorso. Si è scelto semplicemente di andare a scadenza, ma assolutamente non c’è nessun problema con i ragazzi. Mi dispiace che girino queste voci, non so perché si stia montando il caso in questo modo. Avrei capito le polemiche qualora non avessero avuto il contratto per la prossima stagione, ma sappiamo tutti che non è così. Abbiamo avuto un colloquio con i giocatori, non si è trovato un accordo, ma si va avanti tranquillamente”.