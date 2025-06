Un anno alla Roma nel 1988, arrivato con il soprannome di “Gullit bianco“, ma più che per i gol è ricordato per la sua vita da playboy extracampo. Renato Portaluppi oggi è uno degli allenatori più forti in Sudamerica e ha portato la sua squadra, il Fluminense, a giocarsi l’ottavo di finale da dentro o fuori contro l’Inter (stasera alle ore 21).

Tantissimi gli aneddoti che ci ha raccontato su di lui Mimmo Oddi, che ha condiviso con lui quell’unico anno in giallorosso del brasiliano: “Viveva il calcio qui in Italia come se stesse ancora in Brasile, come una festa. Qui da noi non è proprio così. Era un bel ragazzo, alto con i capelli lunghi, le ragazze impazzivano: a fine allenamento si metteva lo smalto, ricordo che Bruno Conti gli diceva cose irripetibili. Il più severo era Massaro, so che una volta volarono gli schiaffi dopo un allenamento svolto con poco impegno. Oggi è diventato un ottimo allenatore, capita che i più scapestrati col tempo diventino dei bravi tecnici, perchè sanno cosa non si deve fare dentro e fuori dal campo“.

Gli stranieri quell’anno a Roma erano lui e Andrade, un altro “flop”, che nella capitale fu soprannominato ironicamente “Er moviola”. Ascolta l’intervista realizzata dal direttore Nazzareno Perotti nel VIDEO in primo piano.