SAN BENEDETTO – Segue nota stampa del comitato direttivo di “Cambia San Benedetto”.

Il movimento politico Cambia San Benedetto condanna radicalmente la totale mancanza di responsabilità politica e istituzionale dell’attuale amministrazione guidata da Antonio Spazzafumo. La questione del “licenziamento” del vicesindaco Capriotti è solo l’ultima di una lunga serie di azioni politicamente inadeguate e dimostra ancora una volta la strutturale incapacità dell’attuale sindaco a governare la città, confermando la disorganizzazione e la mancanza di una seria e rigorosa progettualità per il futuro di San Benedetto.Se non vogliamo restare a guardare la situazione di profonda decadenza e staticità nella quale la città di San Benedetto è condannata dall’attuale amministrazione, è ora di reagire e di riorganizzarsi.

Cambia San Benedetto è pronta a lavorare per una nuova proposta convincente e innovativa, basata sulla radicale discontinuità con il passato, sull’ unità di tutte le forze politiche di sinistra e sul metodo che deve essere partecipativo condiviso plurale contemplando il coinvolgimento di tutte le persone che sinceramente si riconoscono nei valori antifascisti, progressisti, democratici, per la tutela dei diritti e per il bene comune.

Il comitato direttivo di “Cambia San Benedetto”