All’Agriturismo “I Due Cipressi” arrivano i Barbie Days, dal 18 al 20 agosto

Cena, mostra, musica e spettacoli...tutto a tema Barbie! L'agriturismo "I Due Cipressi" si trova in via Fonte Antica 25 a Ripatransone. Per info e prenotazioni 0735 99290

di Redazione