TERAMO – Nel corso della mattinata di oggi, 29 giugno, i Vigili del Fuoco di Teramo sono intervenuti sul fiume Tordino, vicino le località di Varano e San Giovanni nel comune di Teramo, per il recupero di un cane, rimasto bloccato lungo una ripida parete di roccia.

La cagnolina, di nome Violetta, che faceva parte di un gruppo di cinque cani in compagnia di una donna impegnata in un’escursione, è stata persa di vista dalla proprietaria che, non vedendola tornare, ha chiamato i soccorsi tramite il numero unico per l’emergenza 112.

I Vigili del Fuoco sono riusciti ad individuare la cagnolina bloccata su un poggiolo di terra lungo una ripida parete di roccia grazie ai richiami della proprietaria, a cui la cagnolina ha risposto abbaiando.

I Vigili del Fuoco del Comando di Teramo l’hanno raggiunta scendendo con le corde lungo la ripida parete e una volta recuperata l’hanno riconsegnata alla proprietaria in buone condizioni.