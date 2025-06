SAN BENEDETTO – La Sambenedettese annuncia il prolungamento del contratto di Nazareno Battista fino al 30 giugno 2026. L’esterno d’attacco, con 61 presenze, 8 gol e 16 assist nel suo curriculum con la maglia rossoblu, continuerà ad essere un punto fermo di mister Palladini.

Tra i nomi più apprezzati dalla tifoseria c’è sicuramente quello del classe ’98, che in campo ha sempre dimostrato grinta, determinazione e cattiveria agonistica.

Con l’asticella più alta in Serie C – un campionato più esigente sia tecnicamente che fisicamente – Battista si troverà di fronte a un banco di prova importante. Ma possiede tutte le carte in regola per imporsi anche in una categoria superiore, forte delle sue qualità e della sua “garra” che lo hanno visto fino ad ora grande protagonista al centro del progetto rossoblu.

Per lui sarà la sesta stagione a San Benedetto, se consideriamo anche le tre vissute indossando i colori del Porto d’Ascoli.

Nel frattempo la società è al lavoro anche per il rinnovo di Moussa Toure che il ds De Angelis vuole blindare così come già fatto con i nomi noti Zini, Pezzola, Paolini e Chiatante (vedi i nostri articoli precedenti).