SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Il Partners Day ha visto la partecipazione del sottosegretario di Stato Lucia Albano, del sindaco Antonio Spazzafumo, del consigliere regionale Andrea Assenti e della vice presidente FIR Antonella Gualandri, oltre a sponsor, partner e amici della grande famiglia Fi.Fa. Security Unione Rugby San Benedetto.

Grandissime emozioni sul palco: i giocatori si sono uniti in un coro spontaneo, abbracci e sorrisi tra amici veri che ben raccontano un clima di amicizia e stima reciproca che ha contribuito a fare grande la squadra.

Insomma, una serata magica, presentata dal giornalista Sandro Benigni e illuminata da una scenografia in tinta rossoblù con palloni, tovagliette commemorative e stendardi celebrativi per segnare la storica promozione in serie A.

A fare da cornice, un video recap con highlights e tifosi in festa.

La Vice Presidente della Federazione Italiana Rugby Antonella Gualandri ha definito il club un modello virtuoso, “una realtà d’esempio per tutto il territorio” secondo Vittorio Pedretti (Comitato Marche) e Fabio Luna (CONI Marche).

Per il sottosegretario Lucia Albano lo sport è “una difesa immunitaria artificiale”: un investimento importante per la comunità che merita sostegno e valorizzazione. Sul palco, anche il Sindaco di San Banedetto Antonio Spazzafumo, che ha ricordato il percorso che ha portato il club dalla Serie C fino alla A, passando per due promozioni consecutive.

Particolarmente emozionante il collegamento dall’Argentina con l’allenatore Leandro Lobrauco, che ha anticipato l’approccio ambizioso della prossima stagione: “Ci aspetta una grande sfida, non vedo l’ora di iniziare.”

Sul palco la squadra al completo, che ha sollevato con orgoglio la coppa, tra le note di “Maledetta Primavera”: ogni atleta ha ricevuto inoltre un libro celebrativo e una medaglia d’oro.

“Siamo partiti con la prima squadra, oggi siamo qui a brindare a un traguardo che appartiene a tutti”, ha dichiarato il presidente Edoardo Spinozzi.

Complimenti a tutto il team, riuscito in un’impresa che va oltre il risultato sportivo e che caratterizza la Fi.Fa. Security Unione Rugby San Benedetto come una realtà dinamica e versatile, capace di organizzare grandi eventi e valorizzare sinergie che fanno bene al nostro territorio.

