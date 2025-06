Contratto Part-time, a tempo determinato con possibilità di proroga, dal lunedì al venerdì, con turni solo a pranzo,

Mansioni principali:

• Preparazione e cottura dei pasti secondo il menù prestabilito

• Gestione della cucina nel rispetto delle norme igienico-sanitarie

• Porzionamento e distribuzione dei pasti

• Pulizia e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature di cucina

• Collaborazione con il personale di sala e con gli altri addetti della mensa

Requisiti richiesti:

• Esperienza pregressa come cuoco/a in mense scolastiche, pubbliche o aziendali (requisito preferenziale)

• Possesso di attestato HACCP in corso di validità

• Capacità di lavorare in autonomia e in team

• Buona conoscenza delle norme di sicurezza alimentare

• Essere automuniti per raggiungere agevolmente la sede di lavoro

• Affidabilità, puntualità

Per info e candidature inviare c.v. tramite whatsapp al numero 327 361 8017 con oggetto “Candidatura Cuoco/a – San Benedetto del Tronto”

oppure tramite email: s.bertaglia@tempimodernilavoro.com