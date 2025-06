NOTA STAMPA

SAN BENEDETTO – Il sindaco Antonio Spazzafumo, con proprio decreto, ha revocato la nomina ad assessore e vicesindaco del Comune di San Benedetto del Tronto ad Antonio Capriotti.

Spazzafumo assume ad interim le deleghe precedentemente assegnate a Capriotti e si riserva nelle prossime ore di nominare l’assessore che svolgerà le funzioni di vicesindaco.

Nella premessa del decreto, il Sindaco prende atto dell’assenza delle due Consigliere del gruppo “San Benedetto Viva” alla seduta del Consiglio comunale del 26 giugno che ha determinato la mancanza del numero legale e la conseguente seduta deserta.

Tale comportamento, definito nell’atto “ostile”, del gruppo di San Benedetto Viva, induce il Sindaco a ritenere che siano venuti meno affinità e condivisione politico amministrativa del gruppo consiliare di San Benedetto Viva con il Sindaco e gli altri gruppi di maggioranza.

In questo contesto, Spazzafumo rileva che il vicesindaco Capriotti, espressione sia della lista elettorale sia del gruppo consiliare in questione, “non si è dissociato né ha espresso contrarietà alle posizioni politiche di contrasto e divergenza con il Sindaco assunte dalle due consigliere”.

Ciò, prosegue Spazzafumo, ha fatto venir meno la fiducia in Capriotti e ha deteriorato “la necessaria coesione politica che è condizione indefettibile per perseguire gli obiettivi amministrativi fissati nel programma di mandato”.

Nel documento si sottolinea in ogni caso che “il venir meno della fiducia non è in ogni caso da intendersi riferita a qualsivoglia genere di valutazioni afferenti qualità personali o professionali” di Capriotti.