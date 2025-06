SAN BENEDETTO – Torna l’incanto delle parole e della musica con “Versi di fine estate”, la rassegna culturale che accende il centro storico del Paese alto di San Benedetto del Tronto con due eventi imperdibili, tra recital, poesia e musica dal vivo.

La rassegna è un omaggio alla bellezza dell’arte come ponte tra emozione, memoria e contemporaneità, con protagonisti due maestri indiscussi del panorama culturale italiano: Michele Placido e Giancarlo Giannini.

L’organizzazione della manifestazione è firmata Seventeen Eventi, con il patrocinio e il contributo del Comune di San Benedetto del Tronto.

Domenica 24 agosto – “Amor y Tango” con Michele Placido e Davide Cavuti ensemble. Una serata che profuma di passione, poesia e nostalgia.

Con la regia e la voce intensa di Michele Placido, accompagnato dal compositore Davide Cavuti e il suo ensemble, prende vita “Amor y Tango”, un recital teatrale-musicale ispirato ai grandi poeti dell’amore e alle musiche dell’anima latina.

Sul palco, il tango si fa linguaggio emotivo universale, un ponte tra parole e note: dai versi immortali della poesia all’eco struggente delle composizioni di Piazzolla, Gardel, Troilo, passando per le musiche originali firmate Cavuti. Un viaggio che intreccia il sentimento dell’amore con le ferite della storia, come nel testo “Yo soy José” ispirato ai desaparecidos argentini.

Un omaggio raffinato al sentimento più umano di tutti, reso eterno dalla voce magnetica di uno dei grandi del nostro teatro e cinema.

Sabato 13 settembre – “Io, il cinema e la poesia” con Giancarlo Giannini e Davide Cavuti ensemble. Una vera e propria celebrazione dell’arte, della carriera e della parola.

Giancarlo Giannini, icona vivente del cinema italiano, ci conduce in un affascinante racconto tra aneddoti, versi e memoria cinematografica. In “Io, il cinema e la poesia”, l’attore ripercorre le tappe della sua straordinaria carriera, regalando al pubblico un dialogo intimo tra vita e poesia.

Accanto a lui, ancora una volta, Davide Cavuti e i suoi musicisti ricamano atmosfere emotive con fisarmonica, chitarra e violino. Giannini interpreterà testi di Dante, Leopardi, d’Annunzio e dei grandi poeti della letteratura mondiale, intrecciandoli con racconti personali e il ricordo dei registi con cui ha lavorato, da Lina Wertmüller a James Bond.

Un evento dal grande valore culturale e simbolico, che celebra l’arte come forza capace di illuminare le notti d’estate e l’anima di chi ascolta.

LA RASSEGNA – UN RACCONTO DI FINE ESTATE

“Versi di fine estate” è più di una rassegna: è un congedo poetico dalla stagione estiva, una finestra sul potere della parola e della musica di evocare, commuovere e unire. In un mondo che corre veloce, questi due appuntamenti ci invitano a rallentare, ascoltare, sentire.

Piazza Bice Piacentini, sospesa tra mare e storia, si fa teatro sotto le stelle, dove le voci di Placido e Giannini diventano narrazione collettiva, memoria condivisa, emozione viva.

LE PAROLE DELL’ASSESSORE ALLA CULTURA DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, PROF.SSA LIA SEBASTIANI

«Versi di fine estate» rappresenta per San Benedetto del Tronto un momento di altissimo valore culturale ed emotivo. Portare in Piazza Bice Piacentini due grandi maestri come Michele Placido e Giancarlo Giannini significa offrire alla città un’occasione unica di vivere l’arte, la poesia e la musica. Questa rassegna è un invito ad abitare il Paese Alto, spazio di bellezza condivisa dove la cultura diventa esperienza collettiva e accessibile a tutti. San Benedetto è sempre più viva, aperta e ispirante.»

INFORMAZIONI

Location: Piazza Bice Piacentini, San Benedetto del Tronto Date: Domenica 24 agosto e Sabato 13 settembre, inizio ore 21. Biglietti per entrambi gli eventi: 15€ + Dp. – Ciaotickets.com Posto Unico.

Contatti Stampa:

Corner5 – Creative Studio: Luca Santini 331 188 2285 – info@corner5.it

Organizzazione:

SeventeenEventi: MassimoCroci- 350 0108856